Het sociaal restaurant Molendries in Gits gaat samenwerken met de gerenommeerde slagerij Dierendonck dat vestigingen heeft in Sint-Idesbald en Nieuwpoort. Het restaurant biedt werk aan mensen die elders moeilijk aan de bak geraken. Ze serveren vanaf vandaag een exclusief Dierendonck-menu dat de...

De bekende topslager Hendrik Dierendonck kapt zelf het vlees op de eerste dag van de samenwerking tussen zijn slagerij en het sociaal restaurant Molendries in Gits. Molendries is een sociaal restaurant. Zo staan in de zaal en in de keuken mensen die om uiteenlopende redenen geen werk vinden op de arbeidsmarkt.

Op het Dierendonck-menu, dat je zo’n 40 euro kost, staat West-Vlaams Rood en geconfijt buikspek. En alles komt, hoe kan het ook anders, rechtstreeks van de gerenommeerde slagerij.