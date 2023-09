Slagers in spe strijden om 'Het Gouden Mes'

In Kortrijk hebben 10 slagers in opleiding vanmiddag gestreden om de titel van 'Het Gouden Mes'. Ze deden dat op de vakbeurs 'Meat Expo-Broodway'.

Ze moesten verschillende proeven afleggen zoals het uitbenen en verwerken van vlees. Met de wedstrijd wil de sector het beroep promoten, want het aantal jonge zelfstandige slagers neemt nog steeds af.

Leren in praktijk

De tien deelnemers aan de vakwedstrijd Het Gouden Mes moesten drie proeven tot een goed einde brengen.Onder de deelnemers in twee reeksen ook twee West-Vlamingen: Michiel De Paepe uit Zuienkerke en Angelo Stokkaer uit Beernem.

"Enorm zenuwachtig, enorm zenuwachtig, toch wel. -Lukt het een beetje? Tot nu toe is het wel vrij vlot en goed gegaan. Ik maak me meer zorgen om het laatste gedeelte, het panklare, want daar heb ik niet echt op geoefend", vertelt Angelo Stokkaer.

Voor de opleiding van Syntra West in onze provincie moet men vanaf dit jaar in Brugge zijn. Maar de slagers in spe leren het vak vooral in de praktijk.

"School begon ik wat minder te vinden, ik wou meer gaan werken.", vertelt Michiel De Paepe.

"Ik ben dan bij Syntra West terechtgekomen en ben daar gestart. Slagerij was een keuze omdat ik graag met vlees bezig ben. Ik weet graag waar het vandaan komt. Ik ben er eigenlijk een beetje ingerold. Ja, ik ben content dat ik ervoor gekozen heb."

De vakwedstrijd is belangrijk voor de sector, want de consument mag dan vaker voor lokaal kiezen: ze zijn met steeds minder.