Slechte timing: straatverlichting in Oostende blijft branden door technisch defect

Door een technisch probleem blijft er deze ochtend heel wat straatverlichting branden in de brede regio Oostende. Fluvius zoekt naar een oplossing.

Nu heel wat gemeenten en steden proberen te besparen door de straatverlichting uit te zetten, blijft die in Oostende branden. Dat is niet bewust, maar komt door een defect in de centrale aansturing van de openbare verlichting.

Fluvius is op de hoogte van het probleem en zoekt naar een oplossing. De problemen kunnen aanhouden tot deze namiddag.