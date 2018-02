Kinderen met gehoorproblemen van Spermalie Brugge hebben geleerd hoe ze klanken kunnen produceren en zelfs muziekinstrumenten kunnen bespelen. Ze doen dit in het concertgebouw in Brugge onder begeleiding van een vocale coach die hen leert klanken te visualiseren.

Het project wil aantonen dat ook kinderen die slechthorend zijn toch muziek kunnen beleven. Bij hen gaat het dan ook meer over voelen dan horen want vooral trillingen zijn dan belangrijk. De kinderen gaan aan de slag met de stukken van Beethoven. Voor het concertgebouw van Brugge is dit het ideale project om iedereen te laten genieten van klassieke muziek.