Slechts 11 West-Vlaamse gemeenten zullen klimaatdoelstelling halen

In elke gemeente wordt de CO2-uitstoot gemeten door het Vlaams departement Omgeving. Hoewel 50 West-Vlaamse steden en gemeenten hebben zich geëngageerd om tegen 2020 de CO2 productie met 20% te doen dalen, wijzen de testen uit dat slechts 11 gemeenten die doelstelling zullen halen. Van die 11 haalt Langemark-Poelkapelle de beste resultaten met 60 procent minder uitstoot.

In 10 gemeenten is de CO2-uitstoot toegenomen. Nieuwpoort kent 11% meer uitstoot, Oostrozebeke zelfs 43%. Een aantal besturen trekt de betrouwbaarheid van de cijfers en van het meetsysteem echter in twijfel.