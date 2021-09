Slechts helft van subsidies voor jeugdverblijven

De Lork in Kemmel is een van de 16 West-Vlaamse jeugdverblijven die subsidies van Vlaanderen krijgen voor de modernisering van de gebouwen. Verscheidene tapijten en vloeren zijn versleten en moeten vervangen worden. De Lork krijgt daarvoor 8.000 euro subsidie.

“Heel specifiek voor de Westhoek zien we dat er nood is aan investeringen om die Britse toeristen terug naar West-Vlaanderen te halen. En daar denk ik dat we nog een extra inspanning voor moeten doen. Maar daarnaast ook naar duurzaamheid aantrekkelijk maken van logies”, zegt Vlaams parlementslid CD&V Loes Vandromme.

60% zelf investeren

Het aantal jeugdverblijven in West-Vlaanderen is sinds 2012 gestegen van 71 naar 113. De Barkentijn in Nieuwpoort en De Bosgeus in Nieuwkerke krijgen elk meer dan 60.000 euro subsidie voor moderniseringswerken. Maar het totaal van de subsidies voor West-Vlaamse jeugdverblijven is maar goed de helft van voor corona.

Loes Vandromme: “Ik denk dat we echt moeten inzetten om zoveel mogelijk subsidies naar West-Vlaanderen te halen voor toerisme, want men moet ook nog altijd 60% zelf investeren. We zien dat door corona het aantal aanvragen voor subsidies gedaald is, terwijl we net nu massaal moeten investeren om zoveel mogelijk mensen naar West-Vlaanderen te halen.”