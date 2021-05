Slechtste fietspad in provincie wordt aangepakt

Het fietspad ligt tussen De Panne en Veurne.

“Als we willen dat meer mensen de fiets nemen, dan moeten we ervoor zorgen dat dit op een veilige en comfortabele manier kan”, aldus minister Peeters. “Fietspaden zoals die in de Pannestraat/Veurnestraat moeten dan ook prioritair aangepakt worden. In totaal zal er vanuit mijn beleidsdomein een bedrag van 6,5 miljoen euro worden geïnvesteerd.”

Planning

Volgens de huidige planning starten de werken in het najaar van 2021. Een concrete startdatum is er nog niet, eerst moet een aannemer gekozen worden die de werken uitvoert. De fasering van de werken ligt wel al vast. Als eerste stap komt er een tijdelijke rotonde op het kruispunt van de Sint-Idesbaldusstraat (N8) met de Koksijdestraat. Die moet er tijdens de werken voor zorgen dat het verkeer vlot tot op het industrieterrein raakt. Enkele weken later starten de werken op de Pannestraat (N35) zelf. Eerst wordt de zone ter hoogte van het industrieterrein aangepakt, daarna splitst de werf zich op in twee delen. Een deel verplaatst zich per fase richting De Panne, een ander deel richting Veurne. Alle werken zitten er volgens de huidige planning op tegen eind 2023.