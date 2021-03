Slechtvalk gaat vreemd: eieren wellicht niet uitgebroed

Wie fan is van de betere soap moet momenteel in Kortrijk zijn. Daar maken enkele slechtvalken het echt wel bont.

Normaal is deze vogelsoort hondstrouw maar in de Sint-Maartenstoren maken ze er echt zootje van. Bovendien is alles te volgen via livestream.

Het uitbroeden van eieren zit er niet in door een heus liefdesdrama. In februari was alles nog koek en ei want toen zorgde het koppeltje voor twee eieren. Maar die droom was van korte duur.

Het mannetje papt sinds kort aan met een jong groen blaadje dat zelfs nog niet broed-rijp is. De twee eieren uit zijn vorige relatie worden waarschijnlijk niet uitgebroed.