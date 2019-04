In Kortrijk is een slechtvalkje geboren op de toren van de Sint-Maartenskerk.

Vanmorgen rond half tien kwam het kuiken uit het ei. Alles was live te volgen via de webcam van de stad. Nog zes weken wachten en dan kan het kuikentje vliegen. Twee tot drie maanden na de geboorte is het jong zelfstandig en trekt het weg van de ouders. Er staat al sinds 2013 een nestbak op de toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk. Twee jaar geleden werd het eerste kuikentje geboren.