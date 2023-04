Slechtvalken in onze regio volop in broedtijd

De slechtvalken in onze regio zitten volop in het broedseizoen: op enkele plaatsen zijn de eerste slechtvalkjes al uitgebroed.

In Wervik hangt een nestbank in de Sint-Medardustoren. Daar hebben vader Medard en moeder Marie de zorg over maar liefst vijf eieren, zowat het maximum dat slechtvalken leggen per keer. Het eerste ei is al uitgebroed.

In de Kortrijkse Sint-Maartenstoren zijn ondertussen al drie van de vier eieren uitgebroed.

Drie tot vijf eieren

De slechtvalk is de grootste inheemse volk in onze regio en een beschermde soort. "Vanaf hun tweede levensjaar zijn ze geslachtsrijp en gaan ze een langdurige paarband aan," zegt Natuurpunt. "Eind maart leggen ze drie of vier eieren, uitzonderlijk vijf. Meestal broedt het wijfje die uit. Na 32 dagen komen de eieren uit." Na een week of drie krijgen de jongen hun verenkleed, maar pas na zes weken vliegen ze ook echt uit.

In onze regio broeden slechtvalken onder andere op de kerktorens van Kortrijk, Wervik en Waregem, en ook in de bekende witte torens langs de Leie in Harelbeke.