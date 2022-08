Sleepwagen voor labo dat gedrag van grote schepen onderzoekt

In Oostende is een sleepwagen geleverd. Het gevaarte komt uit Nederland en weegt bijna 60 ton. Een sleepwagen past op een sleeptank, en daarmee onderzoekt het waterbouwkundig laboratorium het gedrag van grote schepen in ondiep water.

Voor de onderzoekers van het waterbouwkundig laboratorium is de sleepwagen heel belangrijk. Ze gaan er het gedrag van grote schepen in ondiep water mee onderzoeken. In een sleeptank kunnen ze alles simuleren.

"Een sleeptank is een grote bak met water. De sleepwagen rijdt daarover heen en weer op sporen. Daaronder bevestigen wij allerlei scheepsmodellen waar wij dan krachten op meten. Dat is het doel van het hele systeem. Als we al die krachten hebben gemeten kunnen we het gedrag van de schepen modelleren en in een wiskundig model te gieten", zegt Stefan Geerts van het waterbouwkundig laboratorium in Plassendale.

Onderzoek ondiep water

Schepen worden altijd maar groter. En de diepgang in de Noordzee en zeker in de havens is vaak vrij beperkt en daarom is er doorgedreven onderzoek nodig. En dat kan niet alleen meer met computers, maar ook hier in een labo met modelschepen tot 8 meter.

"Onze echte niche is ondiep water en de interactie met oevers en andere schepen", zegt Stefan Geerts.

"Vooral het aanlopen van havens of het varen in een kanaal. Wij kunnen het heel goed in kaart brengen. Ook voor zeeschepen naar Antwerpen en Zeebrugge. Het lijkt veel water, maar soms hebben ze maar 1 meter water onder de kiel en dat verandert het gedrag van de schepen heel sterk."

30 miljoen euro

De nieuwe sleepwagen is in Nederland gebouwd, dat heeft drie jaar geduurd. Hier hebben ze nog enkele weken nodig voor alles klaar is voor gebruik. Alles samen kost de installatie 30 miljoen euro.