Slim hekwerk voor haven Oostende

Het Europese project PASSAnT heeft in Oostende de nieuwe beveiligingstool voor havens voorgesteld: slimme hekwerken met sensoren die moeten voorkomen dat onbevoegden havens binnendringen.

Burgemeester Bart Tommelein test vanmorgen eigenhandig hoe het systeem werkt. Met een kniptang, hamer, beitel en zelfs een slijpschijf lukt het hem niet om voorbij het hekwerk te geraken. Op die manier wordt getest of het hekken al die pogingen kan detecteren en onderscheiden van pakweg weersomstandigheden in de haven. Eens een detectie plaatsvindt, zal dit visueel waarneembaar zijn via ondermeer een alarmsignaal en een knipperlicht.

Het project PASSAnt ontwikkelt hoogtechnologische oplossingen tegen mensen-, drugs- en explosievensmokkel binnen havens.