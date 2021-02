'Slimme bril' helpt thuisverzorgers Wit-Gele kruis

Via de smart glass kunnen technische zorgen vanop afstand worden ondersteund, bij bijvoorbeeld wondzorg of het aanbrengen van een katheder. De bril heeft een camera met een krachtige zoomfunctie, hij heeft een spreek-luisterverbinding en kan zelfs foto’s maken. De bril is ook uitgerust met een klein scherm waar instructies in de rechterlens kunnen worden geprojecteerd.

Hoe werkt het?

De verpleegkundige gaat bij de patiënt langs, zet de smart glass op en maakt verbinding met de ‘backoffice’. In de backoffice zit een zorgverlener die vanop een vaste locatie de handelingen ‘live’ meevolgt. De smart glass kan volledig vanop afstand worden bestuurd waardoor de verpleegkundige de handen vrij heeft om de zorghandelingen uit te voeren. Het is ook mogelijk een derde partij (bv wondzorgspecialist) uit te nodigen om de handelingen mee te volgen.

Door de Coronacrisis wordt het onderzoeken van de mogelijkheden van ‘zorg op afstand’ steeds belangrijker, vandaar ook dit pilootproject.