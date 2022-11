Sloop grenspost Callicanes bijna rond

De afbraak van de bekende grenspost Callicanes, op de grens met Frankrijk in Poperinge is bijna afgerond.

De werken op de grenspost Callicanes zijn al een tijdje bezig, maar nu verdwijnen ook de iconische gebouwen, die al meer dan 20 jaar leegstaan en helemaal verloederd waren. Het einde van een tijdperk. Bern Paret, regiocoördinator West-Vlaanderen: "Vroeger was dit voor veel mensen een post waar ze de grens letterlijk overstaken en waar je moest stoppen om gecontroleerd te worden. Hier was de douane gevestigd. Eind jaren 80 had je een volledig nieuw complex die de voormalige grensposten in Abele in Steenvoorde verving."

Groener en veiliger

De provincie West-Vlaanderen is eigenaar van de site. Al een paar jaar werken ze aan een masterplan met Franse partners. Callicanes zal wat groener worden, en om het verkeer veiliger te laten verlopen komt er straks een ovonde. "Dat is een lang rondpunt dat de circulatie moet verbeteren over de grens en langs de grens. Tegelijkertijd is het ook zo dat er hier heel veel uitzonderlijk transport passeert. De mensen moet nu langs de weg staan, dat zorgt voor gevaarlijke situaties. De provincie en de POM willen hier een nieuwe parking voorzien. En uiteraard ook sanitaire voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs."

Callicanes moet binnen een paar jaar een plaats zijn waar West-Vlaanderen en Frankrijk samenwerken. Voor taallessen bijvoorbeeld of voor beginnende bedrijven die actief zijn aan de grens.