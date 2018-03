Het gebouw uit de jaren ’60 is in slechte staat, en het dak heeft last van betonrot. Het gebouw was niet meer te redden. Ook de kerktoren gaat tegen de vlakte. (Lees verder onder de foto)

Hoelang de sloop zal duren is nog niet duidelijk, maar het zou wel snel gaan. Na de sloop laat de gemeente Deerlijk het terrein inzaaien met gras, tot er een nieuwe bestemming is voor het terrein.

