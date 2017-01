Sloop oud goederenstation start op 1 maart

Het gebouw was de jongste jaren erg verloederd en brandde gedeeltelijk af eind 2015. Het Ieperse stadsbestuur had in mei 2015 al een gunstig advies tot slopen gegeven aan Infrabel, de eigenaar van het gebouwencomplex. Door de brand waren evenwel nieuwe onderhandelingen nodig met de aannemer die de sloopwerken voor zijn rekening zal nemen, want alles moet verwijderd worden conform strenge milieunormen.

De sloopwerken zullen op 1 maart starten en zullen 45 kalenderdagen duren. Wat de nieuwe bestemming van de site wordt, staat nog niet vast. In de sloopvergunning is een voorwaarde opgenomen dat de bodem verhard moet worden. De stad Ieper zou de aanpalende parkeerzone willen uitbreiden. Maar dat is door Infrabel nog niet beslist. In elk geval is men in Ieper blij dat het verloederde en deels verwoeste gebouw eindelijk gesloopt zal worden, want het was voor velen een doorn in het oog vlakbij de vernieuwde stationsbuurt.