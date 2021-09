Sloopwerken bij verbouwing stadhuis Roeselare volop bezig

In Roeselare zijn de sloopwerken bij de verbouwing van het stadhuis volop aan de gang. Aan de Botermarkt is nu een eerste gebouw afgebroken vlak naast het vroegere politiekantoor.

De grijparmen van de kraan bijten zich vast in de gevel van een vroegere broodjeszaak. Vanop de werfzone op de Botermarkt komt er zo een toegang tot achter het gebouw. Frederik Callewaert, Stadsbader: "Dat is een belangrijke stap in ons proces omdat we vanuit de Krokantino de sloop vanuit de binnenkant van het voormalige politiegebouw kunnen uitvoeren. Dat is een eerste fase. Ik denk dat we tegen voorjaar '22 alles gesloopt zullen hebben."

De Botermarkt is ingepalmd als afgebakende werfzone. De andere pleinen in de buurt blijven zo buiten schot. En er zijn nog maatregelen. Annebeth Boudry, Communicatie Roeselare: "We zorgen ervoor dat de hinder in de mate van het mogelijk beperkt wordt door vernevelingsinstallaties te installeren. En er mag geen zwaar werfverkeer passeren op momenten dat het druk is, bijvoorbeeld wanneer de jeugd naar school gaat of als er markt is."

Na de sloopwerken starten de eigenlijke verbouwingswerken. Tegen 2024 moet het nieuwe stadhuis af zijn.