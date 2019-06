Sluikstorter dumpt bouwafval in Lissewege

In Lissewege heeft een onbekende afgelopen weekend een grote partij bouwafval gedumpt. Niet minder dan 4 ton...

De stad Brugge heeft de gemeentediensten intussen de opdracht gegeven om het sluikstort op te ruimen. Over een afstand van tien meter troffen ze onder meer stenen, tegels en gips aan. De politie heeft een proces-verbaal opgesteld. Volgens buurtbewoners is het lang niet de eerste keer dat er in het dorp afval wordt gedumpt. Dat gebeurde de laatste maanden meermaals. De stad wil daar nu vaker een mobiele camera inzetten om de dader(s) te betrappen. Brugge zal de GAS-boetes voor dat soort misdrijven ook optrekken tot 375 euro.