Sluit Dedecker snelwegparking in Mannekensvere?

De burgemeester van Middelkerke wil de parking langs de E40 in Mannekensvere richting Frankrijk sluiten.

Volgens hem zorgt de parking voor een aanzuigeffect van transmigranten, zegt hij in Het Laatste Nieuws. Ofwel moet de parking volledig dicht, ofwel kan alleen het tankstation openblijven, maar dan wel zonder parkeermogelijkheden voor vrachtwagens. Deze week werden al verschillende transmigranten opgemerkt in de buurt. Volgens Dedecker zouden de transmigranten ook de criminaliteit in Middelkerke en Westende aanwakkeren.