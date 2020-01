Sluiting dreigt opnieuw voor basisschool De Ooievaar

De basisschool De Ooievaar in Damme moet binnen ruim twee weken een extra kleuter inschrijven anders moet het schooltje dicht.

Eerder mocht het ’t Dambord, zoals de school een jaar geleden nog heette, van de minister langer openblijven ook al waren er te weinig leerlingen. Het verplichte aantal was intussen gehaald, maar net voor kerst veranderde één kindje van school.

De lagere klas van de gemeentelijke basisschool De Ooievaar in Damme telt 21 leerlingen. Dat zijn meer dan voldoende kinderen, maar de kleuterklas heeft er met 9 net ééntje te weinig en daardoor dreigt de school te moeten sluiten. De Ooievaar heeft nog tot begin februari voor die ene inschrijving. Luc Musschoot, directeur basischool De Ooivaar: “Er zijn al mensen komen kijken, er zijn mensen die in beraad zijn, die dus nog hun antwoord aan ons moeten laten weten. Dus de kansen zijn er nog wel allemaal, maar we moeten die ene kleuter echt wel hebben.”

Als De Ooievaar het nu haalt, dan is de school voor minstens drie jaar goed, dan heeft het schoolbestuur ook beloofd aanpassingen te doen aan de infrastructuur, kleine én grote aanpassingen.

Ook voor t’ Lisblommetje in Zwankendamme is het spannend. Daar zitten enkel kleuters en met tien ontbreken er nog twee. Het Oosthoekschooltje in De Panne heeft intussen wel de 20 kleuters die het nodig heeft, en hopelijk haakt daar niemand meer af.