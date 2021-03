Sluiting refters heeft grote gevolgen voor cateringbedrijven

De maatregel om de refters in de scholen te sluiten heeft voor sommige cateringbedrijven grote gevolgen. Bij Esthio in Harelbeke bijvoorbeeld vallen zo'n 15.000 warme maaltijden aan lagere scholen weg. Het bedrijf valt terug op tien procent van de omzet.

Medewerkers van cateringbedrijf Esthio in Harelbeke kwamen rond de middag terug van een voorlopig laatste ronde met warme maaltijden bij bijna 150 scholen in vooral West- maar ook Oost-Vlaanderen. Het was schrikken gisteravond toen de minister van onderwijs liet weten dat de refters in de scholen dicht moeten en dat zeker tot aan de paasvakantie. Zo'n 50 van de 60 werknemers zijn hier opnieuw technisch werkloos.

Brecht Vervaeck, Esthio: “De impact is natuurlijk gigantisch voor ons. Wij vallen terug van dagelijks een 15.000 maaltijden naar morgen quasi nul wat de schoolmaaltijden betreft. Dat is jammer, want ik heb een heel ervaren en goeie equipe die ik nu weer moet ontgoochelen. Maar ik heb zeker begrip voor de maatregel. Ik heb de laatste anderhalve week gemerkt dat er her en der problemen ontstonden in de scholen. Directies die het heel moeilijk hadden om nog personeel te vinden ook.”