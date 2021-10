Sluiting van christelijke basisschool voorlopig afgewend

Het zag er even bijzonder slecht uit en de leerkrachten en directie moesten vorige maand in allerijl op zoek naar extra leerlingen. De bijbelschool telt nu 18 leerlingen, dat zijn er vijf meer dan vorige maand. En zo kan De Witte Stamroos al zeker dit schooljaar uitdoen. De opluchting bij de ouders en de leerlingen is groot. Dankzij opendeurdagen en een schoolfeest hoopt de school ook weer voldoende leerlingen voor volgend jaar te rekruteren. Vijf kinderen trekken dan naar het middelbaar en er moeten toch minstens 16 leerlingen in De Witte Stamroos les krijgen.

