Sluiting vredegerecht Harelbeke levert jaarlijks 45.500 euro op

Daarmee wil de overheid middelen en personeel beter inzetten en besparen op vlak van huur, onderhoud en facturen van nutsaansluitingen. Het Poperings kamerlid Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) vroeg minister Jan Jambon (N-VA) die bevoegd is voor de Regie der Gebouwen wat die besparing concreet oplevert.

“De besparing, die de sluiting van de vredegerechten te Diksmuide, Harelbeke en Wervik oplevert, gebeurt zowel op het niveau van de Regie der Gebouwen als bij de FOD Justitie. Minister Jambon verwijst in zijn antwoord uitsluitend naar de besparingen op het niveau van de Regie, waarvoor hij bevoegd is”, geeft Lahaye-Battheu aan. “Een timing voor de sluiting is er nog niet. Het gebouw waarin het vredegerecht van Diksmuide is gehuisvest, is eigendom van de staat, en zal verkocht worden na de sluiting. Het vredegerecht van Harelbeke is ondergebracht in een gebouw dat wordt gehuurd. Op jaarbasis zal er ongeveer 40.000 euro huur en 5.500 euro onroerende voorheffing bespaard worden. Wervik tenslotte is gehuisvest in het administratief centrum van de stad. De lokalen worden gehuurd. Het huurcontract met de stad Wervik werd in 2014 afgesloten voor 18 jaar, en loopt dus tot 2032. Er is geen tussentijdse opzeg voorzien, waardoor er op de goodwill van de stad moet worden gerekend om het huurcontract vervroegd te verbreken. Enkel dan zal er bespaard kunnen worden.