Smileys maken hulp voor jeugd bespreekbaar in Wingene

Met een smileycampagne in het straatbeeld en in scholen, wil gemeente Wingene kinderen en jongeren sensibiliseren en informeren over het bestaan van allerhande hulporganisaties op hun maat.

“Het sociale isolement door het coronavirus weegt zeer zwaar op kinderen en jongeren”, zegt Tom Braet, schepen van Welzijn. “Hoewel er veel hulpverleningsorganisaties bestaan, blijkt dat kinderen en jongeren er te weinig de weg naar vinden. Daar willen we verandering in brengen”, vult schepen van Jeugd Lieven Huys aan.

Van scherm naar scherm

De recente nieuwsberichten maken duidelijk dat het coronavirus een grote impact heeft op de leefwereld en het welzijn van kinderen en jongeren. Hulpverleningsorganisaties trekken door een nooit geziene piek aan welzijnsklachten aan de alarmbel. Veel jongeren brengen hun dag door ‘van scherm naar scherm’, van online lessen naar online gesprekken met vrienden. “Vrienden die mekaar vaak dagelijks fysiek zagen en spraken, dreigen nu door afstandsonderwijs en verminderd sociaal contact verre kennissen te worden”, verduidelijkt schepen Tom Braet.

Hoewel jongeren elkaar wel willen helpen, bijvoorbeeld met de hashtag #ikbenbereikbaar, blijkt toch dat weinigen onder hen de weg vinden naar professionele hulporganisaties”, zegt schepen Lieven Huys. “De nood lijkt het hoogst bij studenten in het hoger onderwijs, maar we willen ook oog hebben voor onze jongere jeugd. We laten onze jonge inwoners niet vallen en willen hen tonen waar ze met hun vragen terechtkunnen.”

Twaalf thema’s

“Om de hulporganisaties beter bekend te maken, plaatsen we twaalf grote smileys in ons straatbeeld”, vertelt schepen Lieven Huys. De campagne is uitgewerkt door Team Jeugd van de gemeente, de gemeentelijke Jeugdraad en het Huis van het Kind, en kan rekenen op de steun van CAW en Tejo. “We proberen kinderen en jongeren op een ludieke en laagdrempelige manier te sensibiliseren en te informeren”, zegt schepen Lieven Huys. “Elke smiley zal een bepaalde problematiek aanhalen die we koppelen aan een organisatie waar jongeren terechtkunnen met hun vragen”, vult Tom Braet aan. “Kinderen en jongeren zitten met heel veel vragen. We vonden het daarom belangrijk om niet te focussen op één welzijnsthema, maar om zo veel mogelijk hulpvragen bespreekbaar te maken.”

Ook scholen doen mee

De grote smileys die in het straatbeeld verschijnen, komen in kleinere versie ook de klassen binnen. Zo ontvangen de lagere scholen in de gemeente een uitgebreid lespakket met duidingsmateriaal en tools, zodat leerkrachten spelenderwijs met hun leerlingen in gesprek kunnen gaan en de verschillende hulporganisaties bekend kunnen maken. Schepen Tom Braet: “Praten werkt, dat willen we als gemeente uitdragen.” De scholen zijn alvast enthousiast. “Kinderen en jongeren hebben hier nood aan. We steunen dit project volmondig,” zegt Martine Christiaens, algemeen directeur van de scholengroep Zwevezele.