In Roeselare is het dak van het schoonmaakbedrijf All Works langs de Kachtemsestraat ingestort door de sneeuwval van de vorige dagen.

Dat gebeurde rond de middag. Het middenste gedeelte van het dak is compleet vernield, het is maar de vraag of de rest van het gebouw overeind kan blijven staan. Intussen wordt het pand gestut. Niemand is gewond geraakt.

