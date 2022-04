Sneeuw op 1 april: nee, het is geen 1 aprilgrap

De sneeuw blijft alleen liggen op opritten, tuinen en velden, maar niet op straat. Het vriest ook niet, chauffeurs moeten dus niet opletten voor gladde wegen. Dat komt ook omdat er op de meeste plekken al vroeg gestrooid is. Toch is het voor fietsers even wennen: "We hebben weer eventjes moeten zoeken naar de handschoenen, en de sjaals en de mutsen. Maar uiteindelijk was het niet glad op de weg. We zijn overal op tijd geraakt", vertelt Mieke.

Maar voor postbodes is het toch extra oppassen vanmorgen. Vader en zoon Verleyen zijn al vroeg op pad. "We moeten opletten voor de tegeltjes. We rijden met e-bikes met voortractie. Het is opletten dat we de baterij op tijd verminderen, zodat we niet onderuit gaan", legt uit Mauro uit.

Het is wel een speciaal zicht, sneeuw op 1 april, zeker na de uitzonderlijk warme maand maart.