Ook al zorgt de sneeuw voor een hoop ellende op de wegen, we kregen in heel West-Vlaanderen ook idyllische taferelen te zien. Op een vrije dag als vandaag trekken heel wat mensen meteen naar buiten om van de eerste sneeuw te genieten. Wat dacht je van een sneeuwballengevecht of een sledetochtje...

Heel wat gezinnen trokken met de kinderen meteen naar parken en groenzones, want ook al blijft de sneeuw liggen, lang zou het niet duren. En dus was het even genieten van de winter op zijn best. Een besneeuwd landschap nodigt meteen uit om de slede boven te halen, want het was alweer een tijdje geleden. Wij trokken naar het Sterrebos in Roeselare, in een prachtig wit decor.