Sneeuw zorgt voor gevaarlijke wegen

Overzicht

De sneeuwval zorgde voor heel wat problemen op de weg, een overzicht:

Update 16.30 uur

De Lijn verwacht ook vanavond een moeilijke avondspits. "De sneeuw en het drukke wegverkeer zorgen ervoor dat reizigers nog steeds rekening moeten houden met vertragingen die kunnen oplopen tot een half uur en meer", aldus De Lijn. "Vooral aan bruggen en hellingen hebben de bussen het moeilijk." De Lijn waarschuwt dat de situatie op het terrein snel verandert als er nieuwe sneeuw valt. "Onze verkeersleiding volgt alles nauwgezet op", klinkt het. De Lijn zet ook pendelbussen in tussen de tramhaltes Oostende Station en De Haan Zwarte Kiezel om problemen met de Kusttram op te vangen.

In Staden zullen alle openbare straatlampen blijven branden vanavond en vannacht.

Update 16 uur

In Gits is een schoolbus gedeeltelijk in de berm beland. Door de uitzonderlijke weersomstandigheden heeft het Sociaal Huis Oostende besloten om vanavond en vannacht alles in gereedheid te brengen voor extra winternoodopvang. Bovenop de gewone 20 bedden zijn er 18 extra slaapplaatsen. En alle bloedinzamelingen in de provincie zijn geannuleerd door Het Rode Kruis. Er zullen deze nacht geen afvalophalingen zijn in Knokke-Heist. Ook Kortrijk zet die even "on hold"

Update 15.30 uur

In Kortrijk blijft de ijspiste enkele dagen dicht, op die manier willen ze elk gevaar vermijden. In Waregem ging een lijnbus in de Oude Vijvestraat aan het slippen waardoor het verkeer niet kon voorbijrijden. De ergste sneeuwbuien zijn ondertussen voorbij, ook in onze provincie wordt een zware avondspits verwacht.

Update 14.30 uur

De file op de E403 richting Brugge zwelt aan. Het verkeer stropt ook rond Roeselare. Verschillende scholen in onze provincie beslissen om alle lessen na 15u te schrappen. Op die manier willen ze iedereen de kans geven om voor de avondspits naar huis te vertrekken.

Update 14 uur

Het blijft sneeuwen, een defect voertuig op de E17 ter hoogte van Waregem zorgt voor hinder in de richting van Kortrijk. In Brugge is de Balkonrotonde en de Boudewijnbrug weer open. De politie vraagt om de snelheid te matigen.

Update 13.30 uur

In Waregem is het dak van de schaatspiste ingestort.

Op heel wat wegen is het nog steeds gevaarlijk glad. Snelheid aanpassen blijft dus belangrijk. Zoom in op de kaart hieronder voor meer details over de gewestwegen.

In Brugge zijn de Balkonrotonde en de Boudewijnbrug terug open voor het verkeer.

Update 13 uur

Ondertussen staat in Tielt een vrachtwagen in panne op de sporen. Het treinverkeer is er stilgelegd, er is een takelwagen onderweg. Je kan het extra middagnieuws hier herbekijken.

Update 12 uur

Er is zware hinder op de Brugse ring. De slippartijen en verschillende ongevallen in onze provincie blijven zich opstapelen. Er volgt een extra nieuwsuitzending om 12u30 online en op televisie.

Update 11.30 uur

Ondertussen zijn ook de opritten op de E403 in Ruddervoorde en Lichtervelde afgesloten voor het verkeer. Ook op de E17 blijft het moeilijk rijden door de winterse omstandigheden. Het is de drukste dag van het jaar op de Vlaamse snelwegen. In Brugge is ook de brug ter hoogte van het industriegebied Waggelwater afgesloten.

Update 11 uur

Heel Vlaanderen is in de greep van de sneeuw. Op veel snelwegen raken rijstroken ondergesneeuwd, waardoor het verkeer stokt. Op de Vlaamse snelwegen stond er iets voor 11 uur 631 kilometer file. Het globale plaatje voor heel België komt uit op 1.280 kilometer file, zo meldde Touring Mobilis. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum worden hier en daar ook op- en afritten afgesloten, en is het uitkijken op hellingen.

Vooral in Oost- en West-Vlaanderen zijn de rijomstandigheden zeer moeilijk, aldus woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. Hij meldt voor het overige geen incidenten. "We merken dat de weggebruiker zijn rijstijl aanpast", luidt het, al geeft hij de raad mee dat wie niet de weg op moet, het best thuis blijft.

De filebarometer wisselt maandagvoormiddag zeer snel, en dat heeft alles te maken met de sneeuw en de weggebruikers die hun rijstijl aanpassen, trager rijden en meer remmen. "Je kunt niet van files als dusdanig spreken", zegt Danny Smagghe van Touring. "Er zijn wel heel veel vertragingen."

Update 10.30 uur

De situatie op de weg wordt er niet beter op, verschillende afritten worden afgesloten. Zo kan het verkeer in Rumbeke de E403 naar Kortrijk niet op. Omkeren is verplicht. In Brugge is de Katelijnebrug afgesloten.

Een defecte trein tussen De Panne - Deinze zorgt voor hinder op het spoornetwerk.

Update 10 uur

Volg hier via livestream de situatie op het knooppunt van de E403 en de rijksweg tussen Izegem en Roeselare. Ook voor pechverhelpers is het een drukke dag. Bij VAB kregen ze 64% meer oproepen deze morgen. Op verschillende op- en afritten raken vrachtwagens niet boven.