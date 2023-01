Sneeuwbuien trekken over provincie: plaatselijk gladde wegen

Een zone met smeltende sneeuw trekt vanavond over onze provincie. Plaatselijk zorgt dit voor gladde wegen.

In de loop van de avond is een sneeuwzone over onze provincie getrokken. De eerste (smeltende) sneeuw viel aan onze kust. De zone trok van noord naar zuid, richting Kortrijk.

Niet overal

Het kwik schommelt rond nul graden. Hier en daar blijft de sneeuw ook liggen maar niet overal.

Zo was het rond 19u30 gevaarlijk rijden op de E403 tussen Brugge en Izegem (zie video hierboven). De sneeuw bleef daar tijdelijk liggen op de weg.

Opletten vannacht en morgen

Weggebruikers waarschuwen voor plaatselijk gladde wegen, vooral op de op- en afritten. Ook het Agentschap Wegen & Verkeer waarschuwt voor gladheid vannacht, morgenvroeg en wellicht ook morgenavond tijdens de avondspits.