Snel duidelijkheid over Kanaal Bossuit-Kortrijk nodig

De Vlaamse Regering wil dat er tegen eind 2018 duidelijkheid is over het Kanaal Bossuit-Kortrijk. Tot dan kan een werkgroep het complexe project bestuderen.

Grofweg liggen er twee opties op tafel. Ofwel wordt het huidige, smalle, kanaal in Kortrijk verbreed. Ofwel wordt er een nieuw stuk kanaal gegraven, dat grofweg de huidige Ring rond Kortrijk volgt. In beide gevallen zijn het ingrijpende werken om grotere schepen van Schelde naar Leie te laten varen. Voka, dat staat voor de bedrijven in de streek, reageert positief op de vooruitgang.

Het kanaal Bossuit-Kortrijk verbindt de Leie met de Schelde, er kunnen schepen varen tot 300 ton. Het is nu de bedoeling om schepen tot 3.000 ton tot aan de sluis in Zwevegem te laten varen. Zo worden de belangrijkste economische zones aan het kanaal bereikbaar over het water. Een opwaardering en aanpassing van het kanaal dus . Maar dat betekent dat wellicht bruggen verhoogd moeten worden en sluizen verbreed.

Reactie Voka

Alle denkpistes zullen met een open blik onderzocht worden. Er is nu een duidelijke timing: de onderzoeksfase moet eind 2018 afgerond worden. Voka is daar blij mee. "Het kanaal dient nu vooral voor recreatieve vaart en als insteekdok voor de bedrijven. Onze bedrijven vragen echter al langer dat het kanaal voor grotere schepen bevaarbaar gemaakt zou worden. Op die manier ontstaat een volwaardige verbinding tussen de Schelde en de Leie en kunnen grotere schepen het kanaal gebruiken om de bedrijven te bevoorraden”, zegt Matthieu Marisse van Voka West-Vlaanderen.