Snelboeklijst in vaccinatiecentrum in Roeselare

In Roeselare experimenteert het vaccinatiecentrum binnenkort met snelboeklijsten. Dat zegt Radio 2 West-Vlaanderen. Op die manier kunnen vaccins sneller worden toegediend.

Ook in Deinze zal een gelijkaardig proefproject lopen. De vaccinatiecentra testen het systeem uit in Vlaanderen.

Digitaal inschrijven

De snelboeklijst is een soort reservelijst waarop mensen digitaal kunnen intekenen om vaccins te krijgen die overblijven.

“De reservelijsten gaan de groepen volgen die op dat moment gevaccineerd worden, dus het is niet zo dat iemand van 24 over een 85-jarige kan springen”, vertelt Eva D'haene van het vaccinatiecentrum in Deinze aan Radio 2.

Mensen uit Roeselare en Deinze kunnen vanaf volgende week intekenen op de lijst. Als de resultaten goed zijn, volgt dan de rest van Vlaanderen.