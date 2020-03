Snelheidsduivel in Kortrijk: 139km/h in zone 50

Vorige week kondigde de PZ Vlas via haar sociale media aan dat er tijdens de coronamaatregelen toch gerichte snelheidscontroles zouden komen. De politie stelde daarbij zelf vast dat een kleine minderheid van de bestuurders zich jammer genoeg niet aan de snelheidsbeperkingen houdt.

In de aanpak van deze coronacrisis stelt de PZ Vlas alles in het werk om zoveel mogelijk politiemensen in te zetten voor enerzijds de basispolitiezorg ten dienste van haar inwoners en anderzijds voor controles op het naleven van de opgelegde maatregelen.

139km/h in zone 50

Daarnaast blijft de politie gerichte snelheidscontroles uitvoeren in Kortrijk, Kuurne en Lendelede zodat het duidelijk blijft dat snelheidsduivels geen misbruik kunnen maken van het rustig verkeer. Al gebeurde dat afgelopen weekend toch. Bij een controle op de Pottelberg in Kortrijk reed een bestuurder maar liefst 139km/h waar slechts 50km/h is toegelaten.