Snelheidsduivel uit Menen leeft zich uit op circuit: "We hopen dat hij zo veiliger leert rijden"

Het lijkt misschien een cadeautje van de politie, maar niets is minder waar. Straatracer Isa uit Menen krijgt op het circuit tips voor een veiliger rijgedrag. En dat door niemand minder dan meervoudig rallykampioen Freddy Loix. "Hij kan goed autorijden, maar moet zich bewust zijn dat dit niet mag op de openbare weg."

Met de test hoopt de politie dat ook zijn rijgedrag veiliger wordt in de toekomst. Zijn echte straf heeft hij al achter de rug.

Collectie snelheidsboetes

Op het circuit mag Isa echt eens gas geven. Eerst aan 80 kilometer per uur, daarna aan 120 km per uur. Hier staan geen flitspalen, en misschien maar goed ook, want deze snelle jongen heeft al een hele collectie aan snelheidsboetes.

"Straatracer ben ik niet echt geweest, want ik heb nooit op straat geracet", zegt Isa. "Ik heb wel eens gas gegeven, mij goed uitgeleefd."

Voor de politie was dat een duw op het gaspedaal te veel. "Hij bleef dat gedrag tonen aan zijn vrienden. Hij was ook van het idee dat hij de beste piloot van Menen was. We hebben een bestuurlijk traject opgestart en kwamen in dialoog om hem een rijgeschiktheidstest aan te bieden." Isa betaalt alles zelf.