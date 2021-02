Sneltestcentrum voor onderwijs in Menen

Om uitbraken van besmettingen in scholen te voorkomen, zet Menen een sneltestcentrum op samen met het Rode Kruis en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding, kortweg CLB. Het nieuwe sneltestcentrum komt in de cafetaria van CC De Steiger.

Het sneltestcentrum werd ingericht door het CLB en het Rode Kruis, in samenwerking met de stad Menen en draait op deskundige vrijwilligers. Menen koos ervoor om het sneltestcentrum in te richten in de cafetaria van CC De Steiger omdat men daar onder meer een personencirculatie zonder kruising kan uitstippelen.

We moesten snel schakelen, zegt schepen van Onderwijs Griet Vanryckeges. "Twee weken geleden werd het testcentrum door Onderwijs Vlaanderen voorgesteld. Vorige week was er een testavond en vandaag is alles operationeel."

Na doorverwijzing

De sneltesten worden afgenomen na doorverwijzing van individuele leerlingen van de lagere en middelbare scholen en leerkrachten of personeel van die scholen die een laag- of hoog risicocontact hadden. Het centrum is op weekdagen open van 19u tot 21u en op zaterdagmorgen van 9u tot tot 11u30.