Sneltesten start in essentiële sectoren

Vandaag start Vlaanderen met de sneltesten in bedrijven, niet op grote schaal, maar wel in de essentiële sectoren, zoals de voedingsbedrijven, farmaceutische sector en havens. En dat alleen voor kritische beroepen.

West-Vlaanderen is met de Agro-industrie de groentetuin van Europa. Als bepaalde werknemers uitvallen, kan dat zware gevolgen hebben voor de bevoorrading. De sneltesten starten vanmorgen dan ook niet toevallig bij een aantal personeelsleden van de REO-veiling in Roeselare. Als zij uitvallen komt de bevoorrading in het gedrang. Paul Demyttenaere, REO Veiling: “Er zijn verschillende zaken die spelen. Wij moeten de Belgische populatie, de 11 miljoen Belgen, dagelijks van verse groenten en fruit voorzien. Twee, we werken met verse producten. Ze moeten vandaag de weg naar de markt vinden. We willen niet dat ze morgen als niet-verse producten naar de markt gaan.” (lees verder onder de foto)

In een eerste fase zijn er 40.000 testen beschikbaar voor 20.000 werknemers bij een 50-tal bedrijven. Hilde Crevits, Vlaams minister van economie: “Het is geen natte-vinger-werk. De preventiedienst moet samen met de bedrijfsarts een lijst opmaken van wie een kritische functie heeft. Wie is onontbeerlijk? En dan wordt een heel nauwkeurige procedure afgesproken. Die sneltest is geen vrijgeleide om total loss te gaan. Je moet alle regels blijven respecteren.”