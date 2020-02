Snelwegparking Mannekensvere straks enkel nog open voor vrachtwagens

Peeters wil de parkings gaan opdelen in drie categorieën: open voor pendelaars en toeristen, open voor vrachtwagens of een mengeling van beiden. De vrachtwagensparkings krijgen hogere beveiliging, met hekwerk onder meer. De parkings van Oekene, Marke en ook Mannekensvere vallen - nieuw - onder de categorie 'vrachtwagenparking'.

"Onduidelijke timing"

De timing voor haar plannen is onduidelijk. Dat zegt Brugs parlementslid Maaike De Vreese. Zij wil net een versnelde aanpak van de West-Vlaamse parkings in de strijd tegen mensensmokkel. Daar blijft het plan veel te vaag. Er wordt inderdaad voorzien dat er vrachttransport zal blijven. Dat vrachtwagenchauffeurs daar zullen overnachten. Maar hoe die timing zit om de beveiliging en de bewaking precies op die parking te voorzien, dat is eigenlijk helemaal niet duidelijk.

"De Minister lult uit haar nek"

De parking van Mannekensvere is de laatste voor de grens met Frankrijk. Jean-Marie Dedecker, die als burgemeester van Middelkerke al langer schreeuwt om extra beveiliging, is razend over de vaagheid van de plannen. Hij vraag al langer extra middelen. Minister Peeters lult uit haar nek en kent haar dossier niet. Minister Peeters zegt bijvoorbeeld dat we in Mannenkensvere een parking zullen maken voor vrachtwagens. Er is geen parking voor vrachtwagens daar! En het klein stukje parking voor die tien vrachtwagens is al maanden afgesloten op last van mezelf en van de gouverneur. Het enige wat in Mannekensvere gebeurt zijn vrachtwagens die daar komen tanken. En op dat moment springen de transmigranten er daar in. Dat is georganiseerd, dat is de maffia. Er komen daar iedere dag busjes toe. Busjes hé! En al wat ze gedaan heeft vorig jaar is vier prikkeldraadjes spannen. Het houdt nog geen kip tegen.

Prioriteit voor West-Vlaanderen

In 2020 is er wel budget om de parking in Rekkem aan te pakken en komt er sanitair in Westkerke. In de strijd tegen de mensensmokkel moet het voor De Vreese een versnelling hoger. Ik vraag eigenlijk om dat zo snel mogelijk in uitvoering te brengen en prioritair in te zetten op de West-Vlaamse parkings omdat dat nu eenmaal de parkings zijn die het hardst getroffen worden. West-Vlaanderen is de provincie die niet minder dan 90 inklimmingen telt per week!