Sober en groen ontwerpplan voor de Leet Ieper

De Leet in Ieper krijgt straks een rustige en sobere uitstraling met het nodige groen.

Ook komen er waterelementen. Het schepencollege koos het ontwerp uit vier voorstellen. Een ondergrondse parking komt er niet.

Opmerkingen

De soberheid moet de aandacht op de monumenten houden. "Wij vinden het plaatsen van de Sint-Maartenskerk op een groen plein en de Lakenhallen op een plein tussen het Sint-Maartensplein en de markt een zeer sterk ontwerp wat het esthetische betreft", zegt schepen van stadontwikkeling Dominique Dehaene. "Ook de waterpartijen en de parkeerplaatsen waar we nog op werken vonden we goed". De waterpartijen worden wel minder groot en diep dan in oorspronkelijke ontwerp. De heraanleg van De Leet komt er door de noodzakelijke rioleringswerken. Van de 280 parkeerplaatsen blijven er 214 behouden. De realisatie zou zo’n 3,5 miljoen euro kosten, maar volgende maand kunnen de Ieperlingen nog hun opmerkingen geven.