Bij Eurogifts in Wervik is er een sociaal akkoord. De productie van relatiegeschenken verhuist, 38 mensen verliezen hun job.

De vraag naar relatiegeschenken is sinds de coronacrisis helemaal teruggevallen, zegt het bedrijf. Met de vakbonden is er nu een akkoord over de ontslagvergoeding en de begeleiding van de 38 werknemers naar een nieuwe job. Het bedrijf verlaat ook mogelijk de huidige locatie in Wervik. Maar de werknemers die blijven zijn werkzekerheid voor tenminste twee jaar beloofd.

