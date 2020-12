Sociaal Buurtrestaurant en sterrenchef samen achter de kookpotten

Tweesterrenchef Filip Claeys van De Jonkman en buurtrestaurant Pas Partout uit Brugge maken in de eindejaarperiode samen afhaalmenu’s klaar. Met hun ‘Plat Partout’ willen ze ‘iedereen’ de kans geven om in deze moeilijke tijd een sterrenmenu op tafel te toveren.

Deze actie past binnen de lancering van Buurtopjebord.be, een digitaal platform waar 28 buurtrestaurants in Vlaanderen hun takeaway-maaltijden tijdens de feestdagen bundelen. Iedereen kan er terecht om een lekker en betaalbaar feestmenu te bestellen en af te halen, én ondertussen steunen ze de sociale tewerkstelling.

Voor David Rotsaert, directeur van Pas Partout was dit ook het initiële doel: “Wij zorgen ervoor dat echt iedereen ook in deze bijzondere tijd uitzicht kan hebben op een lekkere, gezonde warme maaltijd, uitsluitend klaargemaakt met verse ingrediënten en eenvoudig thuis te bereiden. En met iedereen, bedoelen we ook mensen die het financieel moelijker hebben. Er zullen verschillende afhaalpunten zijn in en rond Brugge waar men veilig de boxen kan afhalen. En via onze website kan men eenvoudig bestellen, betalen en het tijdstip en afhaalpunt kiezen.”

Voor Filip Claeys was de keuze van het menu en de verschillende ingrediënten snel duidelijk want alsmede-oprichter van NorthSeaChefs wil hij het groot publiek ook onze minder bekende vissoorten uit de Noordzee laten ontdekken: “Onze missie met NorthSeaChefs is pas geslaagd als het aanbod van en de vraag toeneemt naar minder bekende, onbeminde vissoorten en bijvangst, gevangen door lokale vissers. We moeten leren eten wat de visser vangt, niet enkel laten vissen wat wij willen eten. Iedereen kent wel tong, kabeljauw en zalm maar amper 8 procent van de Belgische gezinnen maakt af en toe een pladijs klaar. En pladijs of ‘ploate’ zoals we in West-Vlaanderen zeggen is trouwens de vis van het jaar.”

Het menu vind je hier

Verlaagd tarief

Iedereen kan de sociale economie steunen door deze Plat Partout foodbox te bestellen. De box komt op 45 euro per persoon en kan zowel op kerst- als oudejaarsavond afgehaald worden. Dankzij de inspanningen van het sociaal maatwerkbedrijf SOBO die het restaurant Pas Partout uitbaat en enkele sponsors is er ook een verlaagd sociaal tarief waaraan de verschillende sociale organisaties in de regio de box kunnen aankopen. Zo heeft het OCMW van Brugge zijn steun reeds gegeven aan het project en zullen heel wat Brugse gezinnen dankzij nog een extra tegemoetkoming van het OCMW voor een heel laag prijsje de foodbox kunnen aankopen.