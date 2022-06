Sociale kruidenier Antenne verdubbelt zijn klanten in 5 jaar tijd

Natacha Waldmann, schepen van Welzijn en Zorg Oostende: "Antenne bestaat vijf jaar en in die periode hebben we bijna een verdubbeling. Meer dan 500 mensen die we op vandaag bereiken met deze sociale kruidenier en dat is natuurlijk een heel mooi verhaal."

Bij Antenne werken 7 personeelsleden en 45 vrijwilligers. Het is tegelijkertijd een ontmoetingsplek waar mensen hun Nederlands kunnen oefenen en voor de kinderen zijn er huiswerkklassen. En mensen die naar de winkel komen, kunnen er ook terecht met al hun vragen. Ewoud Dutellie, Antenne: "De meeste hulpvragen gaan over administratie. Mensen die heel wat brieven krijgen van verschillende instanties maar die brieven niet altijd goed begrijpen."

Antenne wil zijn klanten in de toekomst ook graag op weg helpen in de digitale wereld en Ipads aankopen.