Sociale kruidenier Koksifood opent de deuren

Vandaag, op Wereldvoedseldag, opent de sociale kruidenier “Koksifood” in Koksijde de deuren.

Het Sociaal Huis heeft al 5 jaar een voedselverdelingspunt waarbij voedseloverschotten worden opgehaald bij plaatselijke handelaars. Dat voedselverdelingspunt wordt nu omgebouwd tot een sociale kruidenier voor de meest kwetsbare inwoners van Koksijde. In 'Koksifood' kunnen mensen voedsel, huishoudproducten, hygiënische producten en themagerichte producten (bijvoorbeeld in het kader van terug naar school) verkrijgen. De producten worden ofwel gratis (voedseloverschotten) ofwel tegen verminderde prijs verkocht. Vorig jaar nog haalde Sociaal Huis Koksijde ruim 23.000 kg voedseloverschotten op.

De sociale kruidenier is bedoeld voor inwoners uit Koksijde die financiële problemen hebben. Voorlopig gebeurt de doorverwijzing alleen door de maatschappelijk werkers van het Sociaal Huis. Vanaf 2021 zullen ook andere organisaties, zoals Kind en Gezin of de scholen, mensen doorverwijzen. Bij de start zijn al 134 gezinnen klant bij de sociale kruidenier. Een enthousiaste ploeg vrijwilligers staat in voor het onthaal, de verkoop, het bijhouden van de voorraad en het etiketteren van de goederen.