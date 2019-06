Sociale onrust bij zone Fluvia (voorlopig) voorbij

Het is al langer onrustig in de hulpdverlezningszone. Omdat het personeel zich niet gehoord voelde gingen ze eind mei over tot acties. Maar vanmorgen heeft voorzitter Francis Benoit een engagementsverklaring voorgelegd. Dat is voor de bonden het signaal dat de zoneleiding het begrepen heeft, en daarom stoppen ze hun acties.

Wat staat in het engagement?

De nachtpermanentie breidt uit met twee mensen

Beroepsambulanciers en dispatchers kan in shiften van 12 uur werken

De ziekenwagen in Harelbeke kan weer vertrekken binnen de 2 miniuten, in plaats van 5 minuten.

De wettelijk voorziene diplomatoeslag wordt met terugwerkende kracht uitbetaald

De zone onderzoekt andere mogelijke versterkingen

De vakbonden zeggen dat ze nu de maatregelen gaan evalueren eind dit jaar. Is er geen beterschap, dan volgen er mogelijk nog hardere acties.

