Soep met Babbelkousen tegen eenzaamheid in Wingene

'Soep op de Stoep'. Dat is de naam van een hartverwarmende actie in Wingene. Ook in deze tweede lockdown bellen ze alle inwoners van tachtig jaar en ouder op om te vragen hoe het met hen gaat.

Maar ze kunnen ook in levende lijve een babbeltje slaan met een babbelkous, dat is een vrijwilliger die hen eerder opbelde. Dat alles bij een warme kom soep, volledig coronaveilig in de buitenlucht.

Zo bracht Roos vanmorgen een bezoekje aan Jeanine. 86 is de kranige dame intussen en al sinds de eerste lockdown belt Roos haar elke week op om te vragen hoe het gaat. Vandaag zagen ze elkaar in het echt buiten haar woning, voor een gezellige babbel bij een hartverwarmende kop tomatensoep met balletjes.

"Eenzaam, vooral 's avonds"

Met ‘Soep op de Stoep’ wil Wingene haar oudere inwoners behoeden voor de eenzaamheid in deze donkere dagen. Ook Jeanine heeft nu weinig contact met andere mensen: "Mijn zoon en zijn dochter. Regelmatig bellen ze. Het is eenzaam vooral ’s avonds. En de eindejaarsdagen. We kunnen niet anders, hé."

Tot in maart was ze een trouwe bezoeker van het sociaal dorpsrestaurant Geselle, maar dat is nu al acht maanden toe.

"Mensen zitten binnen. Nu zitten ze binnen het is te koud. Ze mijden elkaar. Daarom wil ik wel wat warmte brengen voor een gesprekje zodat ze content zijn", zegt Roos Vandewoestijne.

Feestbox op kerstavond

Ook het traditionele kerstfeest voor zeventigplussers met een maaltijd valt door corona in het water. Maar daar heeft Wingene een oplossing voor.

"Elke 70-plusser die wil, nu zijn er 470 ingeschreven, krijgen op kerstavond een feestbox met daarin een maaltijd die ze zelf kunnen opwarmen. En ook een tafel kunnen versieren. Zo vieren een mini-feestje in huis zelf", zegt schepen van Welzijn Tom Braet.

Alle 70-plussers uit Wingene krijgen straks ook een wenskaartje, gemaakt door kinderen uit de lagere scholen en de crèches.