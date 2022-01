Soepelere quarantaineregels: klassen moeten niet meer sluiten bij vier besmettingen

Klassen moeten niet meer sluiten als vier leerlingen besmet zijn. Dat heeft de interministeriële conferentie Gezondheid woensdagavond beslist. Ook moeten enkel kinderen die besmet of ziek zijn in quarantaine.

De afgelopen dagen nam de roep om een aanpassing van de quarantaineregels in de scholen vanuit het onderwijsveld toe. Ook scholengroep Rhizo deed haar beklag in een open brief aan minister Weyts. Meer en meer klassen en scholen moeten de deuren sluiten, waardoor ook veel niet-positieve leerlingen gedwongen thuis moesten zitten. In heel Vlaanderen zijn 102 scholen gesloten door corona, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

De noodkreet van de scholen krijgt nu dus gehoor. Enkel kinderen die besmet zijn en kinderen die symptomen vertonen, zouden nog thuis moeten blijven. De regel dat een klas automatisch sluit bij vier besmettingen vervalt.