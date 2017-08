Sofie Hooghe tweede op BK kwarttriatlon in Izegem

Valerie Barthelemy komt als eerste uit het water. In haar zog volgen West-Vlaamse favorietes Charlotte Deldaele en winnares van vorig jaar Sofie Hooghe uit Heestert. In het fietsen vormen zich enkele duo’s. Op anderhalve minuut volgen Hooghe en Katrien Verstuyft, in 2012 nog aan het werk op de Olympische Spelen. Barthelemy is vooraan de beste loopster en neemt onmiddellijk afstand van Deldaele. De Luikse loopt autoritair naar de nationale titel voor uittredend Belgisch kampioene en eerste West-Vlaamse Sofie Hooghe.

Bij de mannen is Tuur Lemmens de beste zwemmer. Hij heeft een kleine voorsprong op Thomas Jurgens en Adam Lambrechts. Maar bij het fietsen krijgen we een kopgroep van 10 met daarbij alle favorieten. Ook huidig Belgische kampioen Simon De Cuyper is mee.

Bij de 10 ook één Fransman op dit BK. Dylan Magnien. En hij is te sterk voor de Belgen. Magnien wint voor Arthur De Jaegher, die wel de Belgische titel pakt.