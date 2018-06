Sokkels van gestolen beelden deels afgebroken

De sokkels, waarop de beelden moe(s)ten komen, zijn deze week al deels afgebroken. De beelden moesten komen in een waterpartij met fontein in het Albertpark. De sokkels lagen al klaar. Maar als de put gevuld wordt met water, zouden de lege sokkels zichtbaar zijn. Daarom wordt nu de bovenste laag afgebroken. Zo blijft het geheel onder water. Eén en ander wijst er wel op dat de stad niet meteen uitgaat van een snelle doorbraak in het dossier.

Eind vorige week raakte bekend dat de beelden gestolen zijn. Intussen lijkt het er steeds meer op dat het niet op een kunstroof gaat. De dieven willen wellicht munt slaan uit het brons van de beelden.