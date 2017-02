Dat is zeven procent hoger dan een jaar voordien en beter dan analisten hadden verwacht. Vooral in de divisies 'entertainment' en 'healthcare' was er groei. De ebitda-winst (winst voor interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen) steeg van 74,1 naar 88 miljoen euro. Netto hield Barco 11 miljoen euro over aan 2016, tegenover 17,4 miljoen euro een jaar eerder. Barco verhoogt het brutodividend van 1,75 euro naar 1,90 euro per aandeel.