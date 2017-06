Somalische piratenkoning vangt ook in beroep bot

Mohamed Abdi Hassan, die ervan verdacht wordt als Somalische Piratenkoning het schip Pompeï te hebben gekaapt, is ook door het hof van beroep in Gent veroordeeld tot 20 jaar cel.

Zijn kompaan Mohamed Moalin-Aden zag zijn straf verdubbeld naar 10 jaar cel, omdat hij volgens het hof ook een van de leiders van de organisatie was. Volgens het hof van beroep was Mohamed Abdi Hassan de onbetwiste leider die de kapingen rond de kust van Somalië coördineerde. Hij was het ook die de kaping orkestreerde van het Belgische schip Pompeï op 18 april 2009. Daarbij waren ook twee West-Vlaamse schippers betrokken. De betaling van 2,7 miljoen dollar maakte op 28 juni 2009 een einde aan die kaping. Het is onmiskenbaar dat hij die dag aan boord kwam om het geld te verdelen, aldus het hof. Hij was ook betrokken bij de kaping van tal van andere schepen.

Psychische terreur

Anders dan de rechter in Brugge oordeelde het hof in Gent dat er op Pompeï ook sprake was van foltering. "Geen fysieke tortuur, maar wel een geestelijk lijden en een psychische terreur. Zo werd meermaals een vuurwapen tegen het hoofd van de kapitein gezet." Ook het spuwen van de drugs qat en het slachten van geiten op het dek, droegen mee tot de veroordeling voor foltering. Naast 20 jaar cel werd een verbeurdverklaring van 8 miljoen euro uitgesproken.