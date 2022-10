Somers zet Staden onder verscherpt toezicht na audit naar burgemeester Vanderjeugd: "onderzoek naar verdachte vastgoeddeals"

Zo meldt De Krant van West-Vlaanderen vrijdag. Volgens de krant zou Vanderjeugd zich mogelijk schuldig gemaakt hebben aan belangenvermenging.

De Krant van West-Vlaanderen bracht vorig jaar het nieuws dat Vanderjeugd in zijn eigen gemeente twee "verdachte vastgoedtransacties" had gesloten. Daarbij had hij volgens de krant gebruik gemaakt van de voorkennis die hij als burgemeester had. Daarop startten het parket van West-Vlaanderen en Audit Vlaanderen een onderzoek op. Het onderzoek van die laatste is nu afgerond. Volgens KW werd het document afgelopen week doorgestuurd naar alle leden van de gemeenteraad en zal het besproken worden op een geheime zitting op 27 oktober.

Vanderjeugd: "juridisch en deontologisch correct gehandeld"

Vanderjeugd blijft volhouden dat hij steeds juridisch en deontologisch correct heeft gehandeld. "Uit diverse betrouwbare bronnen heeft onze redactie echter een andere lezing van het document vernomen. In beide verdachte vastgoeddossiers zou de burgemeester zich in een staat van belangenvermenging bevonden hebben", klinkt het bij KW. Naar aanleiding van de audit plaatst Vlaams minister Bart Somers de gemeente onder verscherpt toezicht. Hij zal gouverneur Carl Decaluwé de opdracht geven om Vanderjeugd uit te nodigen voor een gesprek.