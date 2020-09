Sommeliers en wijnexperts beoordelen Belgische wijnen

In Hotelschool De Groene Poorte in Brugge wordt vandaag gestreden voor de titel van beste Belgische wijn.

Het is een organisatie van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. Die organiseert al meer dan 16 jaar een grote degustatie waarbij de Belgische wijnen worden beoordeeld door een team van sommeliers en wijnexperts. Vorig jaar was voor de wedstrijdorganisatie een recordjaar met 180 geproefde wijnen, maar 2020 doet nog beter met 205 wijnen. Ook veel Waalse wijndomeinen nemen eraan deel. Zestig professionelen proeven meer dan 200 witte, rode, rosé en mousserende wijnen. De beoordeling van de proevers is bepalend of de wijn een gouden, zilveren of bronzen medaille krijgt.

België, wijnland

Ons land is de jongste jaren uitgeroeid tot een echte wijnregio. "Vandaag spreken we van meer dan zeshonderd hectare wijngaarden op het Belgische grondgebied", zegt Gido Van Imschoot van de Vlaamse Sommeliers. "Daar zitten een paar zeer grote tussen, maar we zijn duidelijk in Europa meer en meer gekend als wijnland en ook erkend als wijnland". De jaarlijkse Belgische wijnproductie is goed voor zo’n kleine 2 miljoen flessen.